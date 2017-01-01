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Bingöl'deki sokağa çıkma yasağı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:08

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 19 köy ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerini tahrip etmek, ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar arasında kalan bölgede düzenlenen operasyon nedeniyle saat 00.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlara can ve mal güvenliklerinin korunması için sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi.

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