Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet, Murat, Fırat, Doğan Can, Alişan, Erdem (Dk. 59 Eslem), Mustafa (Dk. 81 Ersel), Ferit, Erhan, Mehmet (Dk. 64 Mert Nobre), Savaş
Kocaeli Birlikspor: Ahmet, Turgay, Ali Kemal (Dk. 66 Aydın), Umut (Dk. 80 Mutlu), Mehmet Gürkan, Erdi, Fatih, Uğur Işıkal, Gökhan (Dk. 78 Uğur Daşdemir), Emre, Burak
Goller: Dk. 78 Eslem, Dk. 87 Ferit (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90+3 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Savaş, Dk. 80 Ahmet (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 49 Umut, Dk. 71 Mehmet Gürkan (Kocaeli Birlikspor)
ERZURUM (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmandaki ilk müsabakayı da aynı skorla kazanan Erzurum ekibi, play-off yarı finaline yükseldi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, play-off yarı finalinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.