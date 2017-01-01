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Edirne'de 7 Iraklı tutuklandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:36
Edirne'de 7 Iraklı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "göçmen kaçakçılığı", "tehdit" ve "sahtecilik" gibi suçları işlediği öne sürülen Iraklı 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu bazı kişilerin "hürriyeti tahdit, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve tehdit" gibi suçları işlediği ihbarı üzerine harekete geçen Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, oksijen tüpü, barometre, oksijen tüpüne ait aparat, havalı tüfek, havalı tabanca, 3 demir kesme makası, 5 çekiç, balta, 7 murç, matkap ucu, çok sayıda tornavida, demir testeresi, 18 asma kilit, kerpeten, pense, çeşitli takım anahtarları, fener, şüphelilere ait çok sayıda telefon, 3 bıçak ve yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş belge ve pasaportlar ele geçirildi.

Polis ekiplerince evde bulunan Iraklı 5 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Iraklı 2 şüpheli daha Balıkesir'de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı.

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