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Denizli Ticaret Borsası

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:45

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,405,50TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatlı) Kg 25,8426,24TTS
Et (ot kuzusu)Kg 34,3934,57TTS
İnek sütü Lt 1,12 1,12 MTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 11,5011,50TTS
Leblebi sarı (8 mm) Kg 6,006,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,009,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,3011,10TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 12,20 12,50 TTS
Leblebi sarı (10 mm) Kg 13,5014,20TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış


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