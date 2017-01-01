Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ay çekirdeğinin kilogramı en yüksek 5,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,40
|5,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|25,84
|26,24
|TTS
|Et (ot kuzusu)
|Kg
|34,39
|34,57
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,12
|1,12
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|11,50
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|6,00
|6,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,30
|11,10
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,20
|12,50
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,50
|14,20
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış