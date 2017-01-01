Mezbahadan kaçan hayvanlar silahla vurularak kesilebildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kesimevinden kaçan 4 büyükbaş hayvan, silahla vurularak etkisiz hale getirildikten sonra kesilebildi.

İlçeye bağlı Karahüyük Mahallesi'nde bir kişi, aracıyla 4 büyükbaş hayvanını kesim için Elbistan-Göksun karayolu üzerinde bulunan Kalealtı Mahallesi'ndeki özel bir mezbahaya getirdi.

Burada görevlilerce sakinleştirilmek üzere iğneleri yapılan hayvanlar, bir süre sonra Şar Dağı'na doğru kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından çalışanlardan biri, hayvanları tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi.

Yaralı hayvanlar, vuruldukları yerde veteriner gözetiminde kesilerek kamyonlarla mezbahaya taşındı.

Bu arada, jandarma ekipleri, hayvanların vurulduğu tüfeğe el koydu.