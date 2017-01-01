Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S'nin (19) bir kişiye sentetik uyuşturucu sattığını tespit etti. Takibe alınan şüpheli, 19 Mayıs Mahallesi Ağbali Caddesi'ndeki C.T'ye ait kuaföre girip çıktıktan sonra yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 4,22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Daha sonra kuaför dükkanına giren ekipler, bir kişinin üzerinde bir paket sentetik uyuşturucu ile iş yerinde 17 uyuşturucu hap, 16 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucudan temin edildiği tahmin edilen bin 420 lira ve uyuşturucu kullanma düzeneği buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler O.S. ve C.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.