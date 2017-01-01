ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:05

TRABZON (AA) - Trabzon'da vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Sadık Kefeli'nin cenazesi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sürmene ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Kefeli için ikindi vakti Kefeli Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Kefeli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına taşınarak aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kefeli'nin ailesi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, Sürmene Kaymakamı Oktay Erdoğan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yavuz, cenaze töreninin ardından Kefeli'nin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını gazinin ailesine sundu.


İLGİLİ HABERLER
Trabzon'da turizmde hizmet kalitesi masaya yatırıldı
YEREL

TRABZON'DA TURİZMDE HİZMET KALİTESİ MASAYA YATIRILDI
Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu satarken yakalandı
YEREL

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI
KTÜ'de Radyoloji Eğitim Semineri düzenlendi
YEREL

KTÜ'DE RADYOLOJİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ
İŞKUR'dan ÇAYKUR işçi alımlarına yönelik açıklama
YEREL

İŞKUR'DAN ÇAYKUR İŞÇİ ALIMLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA
Trabzon'da kitap fuarı sona erdi
YEREL

TRABZON'DA KİTAP FUARI SONA ERDİ
Şalpazarı'nda &quot;Geleneksel Halk Kültürümüz&quot; çalışması
YEREL

ŞALPAZARI'NDA "GELENEKSEL HALK KÜLTÜRÜMÜZ" ÇALIŞMASI
Mayıs ayında karla mücadele çalışmaları
YEREL

MAYIS AYINDA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan sporcu kurtarıldı
YEREL

TRABZON'DA UÇURUMA YUVARLANAN SPORCU KURTARILDI
Zağnosspor, gelecek sezonu planlıyor
YEREL

ZAĞNOSSPOR, GELECEK SEZONU PLANLIYOR
İŞKUR'dan engellilere 'engelleri' aşan fırsat
YEREL

İŞKUR'DAN ENGELLİLERE 'ENGELLERİ' AŞAN FIRSAT
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...