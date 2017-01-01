Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da vefat eden 87 yaşındaki Kore gazisi Sadık Kefeli'nin cenazesi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Sürmene ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Kefeli için ikindi vakti Kefeli Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Kefeli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına taşınarak aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kefeli'nin ailesi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, Sürmene Kaymakamı Oktay Erdoğan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Yavuz, cenaze töreninin ardından Kefeli'nin tabutuna sarılı olan Türk bayrağını gazinin ailesine sundu.