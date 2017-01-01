GÜNCELLEME 2 - Samsun'daki cinayet

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı kaynanasını ve kayınbiraderini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

Türkan Zonturlu (46) ile oğlu Onur Diril'in (20) gece evlerinde silahla vurularak öldürülmelerine ilişkin soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince cinayetin faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Zonturlu'nun damadı Ahmet E. (26) ve kızı Nebile E'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ahmet E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nebile E. savcılıktan serbest bırakıldı.

Zeytinlik Mahallesi'nde oturan Türkan Zonturlu ile evine gelen damadı Ahmet E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zonturlu ile oğlu Onur Diril, silahla vurularak yaralanmış, kaldırıldıkları hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.