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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:18

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 kişinin sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Y. A, S.E, E.Ç, M.K, A.A, L.Y ve G.A, çıkarıldıkları adli makamlarda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de, 7 mahrem imam 26 Nisan tarihindeki operasyonda gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, yurt genelinde mahrem imamlarla ilgili yapılan operasyonlarda Niğde'de 36 kişinin tespit edildiği, bunlarlardan 27'sinin çeşitli tarihlerdeki operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi. Mahrem imamlardan 2'sinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

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