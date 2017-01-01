Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Elazığ, Van, Bitlis emniyet imamı" olduğu iddiasıyla Ö.U. ve "Şırnak emniyet imamı" olduğu iddia edilen M.K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ö.U. ve M.K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.