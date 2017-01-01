ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'te FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:27

KİLİS (AA) - Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 2 polis gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Elazığ, Van, Bitlis emniyet imamı" olduğu iddiasıyla Ö.U. ve "Şırnak emniyet imamı" olduğu iddia edilen M.K.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ö.U. ve M.K.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER
8 Mayıs Dünya Kızılay Kızılhaç Günü
YEREL

8 MAYIS DÜNYA KIZILAY KIZILHAÇ GÜNÜ
Kamyonet kasasında bozuk et sevkıyatı
YEREL

KAMYONET KASASINDA BOZUK ET SEVKIYATI
Kilis'te FETÖ'ye yönelik soruşturma
YEREL

KİLİS'TE FETÖ'YE YÖNELİK SORUŞTURMA
Kilis'te cinayet
YEREL

KİLİS'TE CİNAYET
Kilis Zeytinyağı, İzmir fuarına katıldı
YEREL

KİLİS ZEYTİNYAĞI, İZMİR FUARINA KATILDI
Uyuşturucu operasyonu
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kilis'te, kokmuş tavuk eti ele geçirildi
YEREL

KİLİS'TE, KOKMUŞ TAVUK ETİ ELE GEÇİRİLDİ
Harçlığını Suriyeli arkadaşları için biriktirdi
YEREL

HARÇLIĞINI SURİYELİ ARKADAŞLARI İÇİN BİRİKTİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...