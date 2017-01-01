"Engelleri Aşalım Projesi" ile 10 bin engelliye istihdam umudu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi (KÜ) ile Atatürk Üniversitesinin birlikte hazırladığı "Engelleri Aşalım Projesi" ile 10 bin engelliye istihdam için eğitim verilecek.

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında hazırlanan projenin açılışı yapıldı.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 400 bin avroluk bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projenin 1 yıl süreceğini kaydeden Aydın, "Bu proje sonunda 10 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacak eğitimin verilmesini hedefliyoruz. 10 bin kişiye istihdam yolunu açacak çok güzel bir proje. Engelli kardeşlerimiz iş hayatının bir parçası olacak." dedi.

Engellilerin önündeki engellerin kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Aydın, "Proje ile engellilerin önündeki engelleri kalkacak. Onların dezavantajlarını ortadan kaldırarak, istihdam sahasında önlerine çıkabilecek engelleri kaldıracak eğitimler verilecek. İstihdam hayatının içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Mehmet Üneş, projenin ana temasının engelli kişilerin sosyal entegrasyonu olduğunu söyledi. Üneş, "Proje kapsamında engellilere eğitim verecek eğitimcilere eğitimler verilecek. Engellilere yönelik ise KOSGEB girişimcilik projeleri geliştirilmesi için eğitimler verilecek." dedi

Üneş, projenin sonunda engelliler ile iş verenleri bir araya getirip engelli istihdamını artırmayı hedeflediklerini söyledi.