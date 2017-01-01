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Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:38


Stat: Gazi

Hakemler: Çağatay Şahan, Cumhur Altay, Soner Maraş

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan, Hasan, Yaşar, Oğuz (Dk. 63 İsmail), Onur, Batuhan, Faruk, Alaaddin, Mehmet (Dk. 72 Ahmet), Salih, Fatih Ergen (Dk. 89 Fatih Küçük)

Hatayspor: Akın, Selahattin Selçuk, Mithat, Yılmaz (Dk. 114 Tolga), Mesut, Taha, Muhammed Burak (Dk. 79 Selim), Sadi, Volkan, Serkan (Dk. 46 Ali Fırat), Caner Hüseyin

Gol: Dk. 57 Taha (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Faruk, Dk. 82 Batuhan (Kastamonuspor 1966), Dk. 43 Sadi, Dk. 53 Mithat, Dk. 81 Selahattin Selçuk, Dk. 82 Taha ve Ali Fırat (Hatayspor)


KASTAMONU (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanşında normal süre ve uzatma bölümlerini Hatayspor'un 1-0 önde tamamladığı maçta, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Kastamonuspor 1966, yarı finale yükseldi.

Kastamonuspor 1966, ilk karşılaşmada deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti. Kastamonu ekibi, play-off yarı finalinde Gümüşhanespor ile eşleşti.

Bu arada, Kastamonuspor 1966'nın yarı finale çıktığı maçın ardından taraftarlar sahaya girerek sevinç gösterilerinde bulundu.

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