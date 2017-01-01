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8 Mayıs Dünya Kızılay Kızılhaç Günü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:44

KİLİS (AA) - Türk Kızılayı Kilis Şubesi, 8 Mayıs Dünya Kızılay Kızılhaç Günü dolayısıyla Halep'in Azez ilçesi kısalında yaşayan aileleri ziyaret ederek, yardım malzemesi dağıttı.

Kızılay, iç savaş nedeniyle yaşadıkları evleri terk eden ve sınır hattına yakın bölgelerde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veren yaklaşık 150 aileye gıda, kıyafet, temizlik malzemesi, battaniye çocuk bezi ve maması yardımında bulunuldu.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Faruk Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı olarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Bağışlarla temin edilen yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine teslim etmenin sevincini yaşadıklarını anlatan Erdinç, bugünde barışın umuduyla silahların susacağı günleri hasretle bekleyen Suriyelilerin yanlarında olmak istediklerini ifade etti.

Yaşanan iç savaş nedeniyle çok sayıda insanın evlerini terk ederek kamplarda ve kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda barındığını anımsatan Erdinç, en büyük temennilerinin insanların bir an önce huzur ve güven içerisinde evlerine dönmeleri olduğunu söyledi.

Suriyeli Fatma Evvel de Türk halkının kendilerini yalnız bırakmadığını zaman zaman gelip ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getirdi.

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