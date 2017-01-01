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Mardin'de geleneksel "Rahvan At Yarışları"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:56
Mardin'de geleneksel "Rahvan At Yarışları"

MARDİN (AA) - Mardin'de 18'inci "Rahvan At Yarışları Şampiyonası" yapıldı.

Mardin’de, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Mardin Rahvan Atları Kulubü’nün organizasyonunda Zınnar Arena Yarış Alanında yapılan yarışlara 16 ilden 100'e yakın binici katıldı.

Mardin Rahvan Atları Kulübü Başkanı Mehmet Emin Dündar, yaptığı açıklamada, 7 kategoride düzenlenen yarışların Doğu ile Batı'yı buluşturduğunu belirtti.

Yarışlara, 16 ilden yaklaşık 100 binicinin katıldığını söyleyen Dündar, geleneksel, kültürel etkinliklerin insanları bir araya getirmede etkili olduğunu vurguladı.

Bu yarışların tanıtımında desteğin önemine değinen Dündar, "Kültürel etkinliklerin insanları bir araya getirmede etkisi büyük. İnsanlarımız, doğusundan batısına, fikirleri ayrı olsa da yaptığımız bu yarışmada bir araya geliyorlar. Bu konuda desteklenmesi ve gelişmesi lazım." diye konuştu.

Şampiyona sponsoru Tacettin Yertüm de şampiyonanın insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Yarışmaya Samsun’dan Edirne’den gelen atçılarımız var. Mardin’den ve çevre illerden birleşenler var. Bize bu sosyal sorumluluk projeyi anlattıkları zaman derhal kabul ettik. Çünkü bu tür etkinliklerin Mardin’de yapılmasından gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

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