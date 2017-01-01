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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:06
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2013-2016 yıllarında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan emekli albay Doğan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doğan'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilmişti.

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