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Düzce'de okul servisleri çarpıştı: 4 yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:25

DÜZCE (AA) - Düzce'de iki okul servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikri Tamer Albayrak idaresindeki plakası belirlenemeyen öğrenci servisi ile Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda seyir halindeki İsmail Taşkaya yönetimindeki 81 AK 717 plakalı öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Taşkaya'nın kullandığı servis aracı devrildi. Sürücü Taşkaya ile diğer servis aracında bulunan öğrenciler Zeliha Özyurt, Nisan Akdoğan ve Nur Seda Varol yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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