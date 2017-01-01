Burdur'da MAKÜ'nün 11. bahar şenlikleri

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BURDUR (AA) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen bahar şenlikleri düzenlenen açılış töreniyle başladı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Konferans ve Sergi Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin altyapı çalışmalarının dışında asıl görevlerinin bilgiyi üretmek olduğunu belirtti.

Üniversite olarak büyüme ve gelişmeyi sürdüreceklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleşecek biniş giyme töreninin dışında Maliye Bakanlığından akademik teşvik alan öğretim üyelerimize de teşvik ödülleri verilecek. Bildiğiniz gibi akademik teşvikte performans sistemine geçildi. Şunu gururla söylüyorum, Fen Edebiyat Fakültemiz ülke genelinde yaptıkları çalışmalarla akademik teşvikte açık ara birinci oldu. Elde ettikleri bu açık ara birincilikle biz de üniversite olarak fakültemize pozitif ayrımcılık yapacağız. Diğer fakültelerimizden de aynı performansı bekliyoruz. Genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Önemli olan kaynaklarımızı bu akademik kadroyla doğru kullanmaktır."

Korkmaz, konuşmasının ardından akademik aşama kaydeden 5 profesör, 12 doçent ve 37 yardımcı doçente binişlerini giydirdi. Programda akademik teşvikte başarılı olan öğretim üyelerine de Burdur Valisi Şerif Yılmaz tarafından ödülleri verildi. Çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Törende halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeki Nacakcı yönetiminde Türk Halk Müziği konseri verildi.