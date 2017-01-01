ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

22. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:29

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Ortaca Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşü, Tuhafiye Pazaryeri'nde sona erdi.

Kortej yürüyüşünde, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar ve yöresel kıyafetleriyle halk oyunları ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında kurulan tarım, çevre ve turizm stantlarının gezildi, Ortaca Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, törende yaptığı konuşmada, ilçenin 30 yılda gösterdiği gelişim, hedefleri, amaçları ve festivalleriyle sadece Muğla'da değil, Türkiye'de hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de dönemin belediye başkanı merhum Kemal Şahin ile 25 yıl önce festival için yola çıktıklarını dile getirdi.

Yörenin tarımsal ve turistlik değerlerini öne çıkartmak, çevre değerlerine dikkati çekmek için başlattıkları festivalin bu yıl 22'ncisini kutladıklarını anlatan Karaçelik, "Bir festival başlatalım' diyerek çıktığımız bu yolculuk, neredeyse çeyrek asır olmuş. Uzun yıllardır bu festivalin amacına ulaştığını ve bizden sonra da uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival 13 Mayıs'ta sona erecek.

İLGİLİ HABERLER
Ortaca festivali kortej yürüyüşü yapıldı
YEREL

ORTACA FESTİVALİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI
Muğla'da cenaze dönüşü kaza; 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA; 1 ÖLÜ
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Otomobil tutkunları Milas'ta buluştu
YEREL

OTOMOBİL TUTKUNLARI MİLAS'TA BULUŞTU
HDP Marmaris İlçe Başkanı gözaltına alındı
YEREL

HDP MARMARİS İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Gezgin: &quot;Birlik olarak biz de tesislerimizi kuracağız&quot;
YEREL

GEZGİN: "BİRLİK OLARAK BİZ DE TESİSLERİMİZİ KURACAĞIZ"
Miss 7 Continents Güzellik Yarışmasına doğru
YEREL

MİSS 7 CONTİNENTS GÜZELLİK YARIŞMASINA DOĞRU
MUSKİ, Yalıkavak'ın İçme suyu Altyapısını Yeniliyor
YEREL

MUSKİ, YALIKAVAK'IN İÇME SUYU ALTYAPISINI YENİLİYOR
Eski savaş tankı turizm için &quot;batırılacak&quot;
YEREL

ESKİ SAVAŞ TANKI TURİZM İÇİN "BATIRILACAK"
Büyükşehir'den Kavaklıdere'ye modern kanalizasyon hattı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN KAVAKLIDERE'YE MODERN KANALİZASYON HATTI
Uyuşturucu operasyonunda 18 gözaltı
YEREL

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 18 GÖZALTI
Kaymakam Arslan İkizköy'ü ziyaret etti
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN İKİZKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
Bodrum'da 22. Pedasa Festivali yapıldı
YEREL

BODRUM'DA 22. PEDASA FESTİVALİ YAPILDI
Milas'ta Yörükler imece usulüyle keçi kırkımı yaptı
YEREL

MİLAS'TA YÖRÜKLER İMECE USULÜYLE KEÇİ KIRKIMI YAPTI
Halkoyunları grup yarışmaları Bodrum'da yapıldı
YEREL

HALKOYUNLARI GRUP YARIŞMALARI BODRUM'DA YAPILDI
Milas festivale odaklandı
YEREL

MİLAS FESTİVALE ODAKLANDI
Muğla Yörük Türkmen şenliği 20-21 Mayıs'ta
YEREL

MUĞLA YÖRÜK TÜRKMEN ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS'TA
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi
YEREL

BODRUM'DA AÇ KALAN DOMUZLAR ŞEHRE İNDİ
Bodrum'da halk oyunları yarışması
YEREL

BODRUM'DA HALK OYUNLARI YARIŞMASI
Muğla'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA TRAKTÖR SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
22. Pedasa Festivali
YEREL

22. PEDASA FESTİVALİ

Muğla'da Yerel Tohum Takas Şenliği
YEREL

MUĞLA'DA YEREL TOHUM TAKAS ŞENLİĞİ

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den önemli mesajlar;
YEREL

AK PARTİ MUĞLA İL BAŞKANI METE'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR;
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...