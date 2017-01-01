22. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali başladı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Ortaca Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşü, Tuhafiye Pazaryeri'nde sona erdi.

Kortej yürüyüşünde, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar ve yöresel kıyafetleriyle halk oyunları ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında kurulan tarım, çevre ve turizm stantlarının gezildi, Ortaca Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi.

Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, törende yaptığı konuşmada, ilçenin 30 yılda gösterdiği gelişim, hedefleri, amaçları ve festivalleriyle sadece Muğla'da değil, Türkiye'de hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Belediye Başkanı Hasan Karaçelik de dönemin belediye başkanı merhum Kemal Şahin ile 25 yıl önce festival için yola çıktıklarını dile getirdi.

Yörenin tarımsal ve turistlik değerlerini öne çıkartmak, çevre değerlerine dikkati çekmek için başlattıkları festivalin bu yıl 22'ncisini kutladıklarını anlatan Karaçelik, "Bir festival başlatalım' diyerek çıktığımız bu yolculuk, neredeyse çeyrek asır olmuş. Uzun yıllardır bu festivalin amacına ulaştığını ve bizden sonra da uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival 13 Mayıs'ta sona erecek.