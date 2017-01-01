Düzce'de FETÖ'nün iş dünyası yapılanması iddianamesi tamamlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) iş dünyası yapılanmasına ilişkin, 31'i tutuklu, 7'si firari 58 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 600 sayfalık iddianamede, örgütün kentteki iş dünyası yapılanması ve faaliyetleri yer alıyor.

İddianamede, aralarında örgütün sözde Batı Karadeniz bölge sorumlusu olan ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen Düzce ile Bolu'nun yanı sıra Sakarya'da faaliyet gösteren ve 20 Temmuz 2016'da kapatılan "İsmail'in Yeri" adlı et lokantalarının sahibi İsmail Çolak, Marmaris'ten Yunan adalarına kaçak olarak geçmeye çalışırken lüks bir yatta yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece "FETÖ'ye üye olmak"tan tutuklanan Muhammet Çakır ve soruşturma kapsamında aranan kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) Başkanı Eyüp Çakır'ın da olduğu şüphelilerin, 17-25 Aralık sürecinin ardından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından örgütün eğitim kurumlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından şirketlerini, çalışanlarının ve başka akrabalarının üzerine devrettiğinin belirlendiği belirtildi.

İddianamede, şirketlerini devreden şüphelilerin mal varlıklarını yurt dışına banka yoluyla değil, elden çıkarttıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, firari İsmail Çolak'ın, 17-25 Aralık sürecinin ardından "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından faaliyetleri durdurulan örgütün eğitim kurumu Eda Eğitim Kurumunun ortağı olduğu ve bu şirketin paralarını yurt dışına kaçırdığı tespit edildiği aktarıldı.

Örgüt üyelerinin Bank Asya'daki hesap hareketleri incelendiğinde birbirlerine kurban, burs ve himmet adı altında yüklü meblağlar ile para transferi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede, ayrıca 17-25 Aralık sonrası şüphelilerden 33'ünün Bank Asya'ya katılım hesabı açarak yaklaşık 6 milyon lira yatırdığı bildirildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 31'i tutuklu 7'si firari 58 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne finansman sağlama" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.