Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir avukat gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan avukat H.Ç'nin yerini Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edildi. Polis, Başsavcılığın talimatıyla şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramanın ardından gözaltına alınan H.Ç, emniyete götürüldü.
H.Ç'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.