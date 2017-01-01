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Bursaspor'da Deniz ve Del Valle kadro dışı bırakıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:54


BURSA (AA) - Bursaspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından futbolculardan Deniz Yılmaz ve Yonathan Del Valle'yi kadro dışı bırakma kararı aldı.

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Süper Lig'de art arda alınan farklı yenilgilerin ardından Özlüce Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Teknik direktör Adnan Örnek'in de katıldığı toplantıyla ilgili kulüp televizyonuna açıklama yapan başkan Ali Ay, futbolculardan Deniz Yılmaz ve Yonathan Del Valle'nin kadro dışı bırakıldığını ifade etti.

Ligin bitmesine 4 hafta kaldığını ve bu süreçte taraftarlardan takıma destek olmalarını beklediklerini vurgulayan Ay, "Ben başkan olarak herkesten daha fazla üzülüyorum. Ancak aklı selim içinde hareket etmek zorundayız. Sezonun bitmesine 4 hafta daha var. Maalesef son 3 maçta ağır yenilgiler almış olsak da kalan müsabakaları bu kadroyla oynayacağız. O halde gelin bu maçları kazanmak için hepimiz ne gerekiyorsa yapalım." diye konuştu.

Ay, bağırmakla, çağırmakla, istifa etmekle hiçbir şeyin çözülemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çözüm zannettiğimiz şey, bizi daha büyük bir sıkıntıya sokar. Allah'ın izniyle bu sezonu bitirelim, sonra ne olması gerektiğine hep birlikte karar verelim. Ben koltuk meraklısı değilim. 'Ortalık yangın yerine dönsün ama ben başkan kalayım' diye bir sevdam da yok. Bu yaşanan gelişmeler, bu skorlar benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsunuz? Benim bir sorumluluğum var. Bu gemiyi limana yanaştırmadan, gemiden atlayıp kaçmak ne bana ne de yönetim kurulundaki arkadaşlarıma yakışır. Şimdi gelin bu takımı hep birlikte ayağa kaldıralım. Taraftarımdan 4 hafta sabretmesini ve bu çocuklara destek vermesini özellikle rica ediyorum. Eğer aksi bir durumla karşılaşırsak takımımız için çok kötü şeyler bizi bekliyor olacak."

Yönetim kurulundaki bazı isimlerin, daha fazla futbolcunun kadro dışı bırakılması yönünde isteklerini belirttiğini aktaran Ay, "Önemli olan bu topçuları sezon sonuna kadar motive edip, iyi duruma getirebilmek, düştüğümüz yerden de çıkartabilmek. Bunlar, bu puanları aldılar ve inşallah bundan sonra da puanları almaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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