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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 20:56
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 124 gram bonzai, 11 gram eroin, 1,5 gram kokain, 9,5 gram marok, 51 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 310 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen 13 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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