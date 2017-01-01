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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:00


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, İbrahim Bozbey

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko, Skulason, Ceyhun Gülselam, Tanase, Zec, Seleznov

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Regattin, Ndiaye, Umar, Bifouma, Webo

Sarı kart: Dk. 37 Ceyhun Gülselam (Kardemir Karabükspor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

9. dakikada Kardemir Karabükspor'da Latovlevici, sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortaladı. Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

16. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında, Bliznichenko ceza sahasına ortaladı. Barış Başdaş'ın kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas köşeye giden topu kornere çeldi.

45. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan gelişen atağında, ceza sahasında topla buluşan Bifouma kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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