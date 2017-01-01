Özge bebeğe protez takılacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANTALYA (AA) - Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'a, İstanbul'da protez takılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Özge bebeğin babası Ali İhsan Yıldırım ile Antalya Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi ve Uygulama Merkezinde bir araya geldi.

Özge'nin babası Yıldırım ile bir süre baş başa konuşan Türel, daha sonra başka bir odada uyuyakalan Özge bebeği ziyaret etti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Türel, Özge'nin rahatsızlığından haberdar oldukları gibi belediye olarak bütün imkanlarını aileye sunduklarını belirtti.

Türel, bir talihsizlik sonucu Özge bebeğin bir ayağını kaybettiğini dile getirerek, "Bunun telafisi bugünün teknolojisiyle, bilimiyle mümkün olabiliyor. Bir protez ayak katılmak suretiyle 3.5 yaşındaki kızımız da yaşıtları gibi koşmak, oynamak, yaşıtlarıyla çocukluğunu yaşamak hakkıdır." dedi.

- Özge bebek protez için İstanbul'a gidecek

Konuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Türkiye'nin ilk yüz ile kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın yakından ilgilendiğini söyleyen Türel, muhtemelen Özge bebeğe bir protez ayak takılacağını kaydetti.

Türel, İstanbul'da Özge bebeği protez ayak takıldıktan sonra Antalya'daki rehabilitasyon ile ilgili çalışmaları yürüteceklerini anlattı.

Özge'yi arkadaşlarıyla oynarken görmek istediklerini belirten Türel, "Zannediyorum önümüzdeki birkaç gün içerisinde İstanbul'dan protez takılmasıyla ilgili randevular alınacak ve sevgili Özge'yi İstanbul'a göndereceğiz. İnşallah protez kendisine takılmış olur ve en kısa zamanda da hiçbir arıza olmadan sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu konudaki hassasiyetlerinin fevkalade önemli olduğunu vurgulayan Türel, şunları söyledi:

"Bu konuda kendilerine ben de teşekkürlerimi arz ediyorum. Onların bu hassasiyetleriyle birlikte bu gibi meselelerin son derece insani boyutta değerlendirilmesine örnek bir davranış biçimidir. Bu gibi konuları insani boyutta, her türlü sorumluluğumuzdan daha önemli görüyoruz. Bunun içinde arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz, gereğini yapıyoruz."

Özge bebeğin babası Ali İhsan Yıldırım ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, kendilerine sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Kızı Özge'ye protez takılacağını söyleyen Yıldırım, "Protez takıldıktan sonra yürümesi daha iyi olacak, biz de bunun için mutluyuz." dedi.

Özge bebeğin, protez takılmadan önce ve takıldıktan sonra bir süre rehabilitasyon merkezindeki uzmanların gözetimi ve denetiminde olacağı öğrenildi.



