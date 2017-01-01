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Düzce'de işçi eylemi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:01

DÜZCE (AA) - Düzce'de, toplu iş sözleşmelerindeki ücret değişimlerinin beklenen altında gerçekleştiğini öne süren yaklaşık bin işçi, eylem yaptı.

1. Organize Sanayi Sitesi içerisinde yer alan, otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada çalışan yaklaşık bin işçi, sendika aracığıyla gerçekleşen toplu iş sözleşmelerindeki ücret değişimlerinin beklenenin altında gerçekleştiği iddiasıyla fabrika önünde toplandı.

Sendika aleyhine slogan atan işçiler, tepkilerinin iş verene değil, sendikaya olduğunu belirterek, toplu iş sözleşmesinin yeniden yapılmasını talep etti.

Fabrikada toplu iş sözleşmesi hakkına sahip Türk Metal İş Sendikası Düzce Şubesi Başkanı Murat Ardıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeler süresince işçileri "satmadıklarını" söyledi.

Sözleşmenin içeriklerinin anlatılmadan sendikaya yapılan söylemleri yersiz bulduğunu belirten Ardıç, "Çalışanların ortalama elde ettiği ücret 345 lira civarında. Bu miktarı daha arttırabilirdik, grev kararımız vardı. Ayın 13'ünde greve gidecektik. Önümüzdeki süreç muallak bir süreç, bu süreç içerisinde grev ertelemesi olabilir. Grev ertelenseydi bu aldığımız rakamların hiç birisine ulaşamayacaktık. Buradaki olaylar provokatiftir. 3-5 beş kişinin kışkırtmasıdır. İşçi arkadaşlarımızın bu kışkırtmaya gelmeyeceğini biliyorum." dedi.

Ardıç, kendilerinin her zaman işçinin yanında olan, onların haklarını sonuna kadar koruyan sendika olduğunu dile getirerek, bundan sonraki süreçte de işçilerin yanında olacaklarını ifade etti.

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