Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, Serkan Olguncan
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Vaz Te, Soner Aydoğdu, Custodio, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Cikalleshi
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Wallace Reis, Musa Nizam (Dk. 28 Elyasa Süme), Barış Yardımcı, Angan, Khaly Tiam, Marcinho, Ben-Hatira, İlhan Parlak, Ghilas
Gol: Dk. 43 Wallace Reis (Kendi kalesine) (Akhisar Belediyespor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında Özer Hurmacı topa kafayı vurdu. Kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti.
40. dakikada hızlı gelişen Gaziantepspor atağında, Ghilas'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci Lukac topu kornere uzaklaştırdı.
43. dakikada Akhisar Belediyespor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada, ceza alanında topla buluşan Özer Hurmacı, güzel hareketlerle kaleci Victor'u da geçtikten sonra sol çaprazdan topu Cikalleshi'ye gönderdi. Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direk ve Wallace Reis'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0
Maçın ilk yarısını Akhisar Belediyespor, 1-0 üstün tamamladı.