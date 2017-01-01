Adana ve Hatay'da uyuşturucu uygulaması

ADANA (AA) - Adana ve Hatay'da polis ekiplerince uyuşturucu uygulaması yapıldı.
Adana'da, uyuşturucu satışının önüne geçmek amacıyla yapılan helikopter destekli uygulamaya, asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve polis merkezlerinden 700 polis katıldı.
Ekiplerce 37 mahallede 12 sabit noktada araçlar ve umuma açık yerler denetlendi.
Emniyet Müdürü Osman Ak'ın da katıldığı uygulamada ekipler yollarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yaptı.
Uygulamada 850 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulanırken, 220 araç kontrol edildi. Evrak eksikliği bulunanlara para cezası uygulandı, aranan 10 kişi gözaltına alındı.
- Hatay
Hatay'da da uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamaya 823 polis katıldı.
Drone'nin de yanı sıra narkotik köpeğin de arama yaptığı denetimlere asayiş, terör ve çevik kuvvet ekipleri de destek verdi.
Uygulamada 278 iş yerinde 2 bin 74 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, uyuşturu hap, 2 av tüfeği, 22 fişek, bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Ekipler 2 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.