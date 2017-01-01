GÜNCELLEME - Bolu'da FETÖ şüphelisi akademisyenlerin yargılanmasına başlandı

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BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki (AİBÜ) yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan, 10'u firari, 30'u tutuklu 77 akademisyenin yargılanmasına başlandı.

Bolu Adliyesindeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle duruşma için Bolu Belediyesi Nikah Salonu hazırlandı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı nikah salonuna tutuklu 30 akademisyen, jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, aralarında Hayri Coşkun'un da bulunduğu 37 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından iddianamenin özeti okundu.

Mahkeme heyeti duruşmanın daha sağlıklı yapılabilmesi adına sanıkları alfabetik sırayla 10'ar 10'ar dinleme kararı aldı.

Sanıkların Bank Asya hesaplarıyla ilgili açıklamada bulunan mahkeme heyeti, 10'dan fazla sanığın 5 Eylül 2014 tarihinde başka bankalardaki hesaplarında bulunan paralarını veya bankalardan çektikleri kredileri Bank Asya'ya naklettiği bilgisini açıkladı.

Paralarını Bank Asya'ya yatıran sanıklar araba veya ev almak için kredi çekerek faizsiz olduğu gerekçesiyle yatırımlarını bu bankada beklettiklerini ileri sürdü.

Duruşmanın ilk gününde dinlenilen tutuklu sanıklardan Aytekin Alçelik, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Bir bankadan 2014 yılı içinde çektiği 30 bin ve 50 bin liralık kredileri Bank Asya'ya yatırmakla suçlandığını anımsatan Alçelik, bu paraları sadece araç almak için çektiğini ve hesabı olan söz konusu bankaya yatırdığını söyledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu yönündeki bilgiye ikinci gözaltı sürecinde öğrendiğini dile getiren Alçelik, "ByLock kullanıcılarının tutuklandığını bildiğim için polis ve savcılık ifadelerimde bu uygulamayı telefonuma Mehmet Yazıcı'nın bilimsel konularda mesajlaşmak için yüklediğini söyledim ama bunu şimdi kabul etmiyorum. Ben ByLock kullanmadım." ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Küçükbayrak da kendisinin FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını ileri sürdü.

Çocuklarının örgütün okullarından birisi olan Fatih Koleji gitmesi ve Bank Asya'daki hesap hareketleri nedeniyle yargılandığını anlatan Küçükbayrak, "Eşim de çalıştığı için çocuğumuzu tam zamanlı eğitim veren ve işimizin yolu üzerinde bulunan bu okula verdik. Onun dışında bir bağımız yok. Bank Asya'daki para aktarma durumum ise o dönemde bir araba almak istemiştik. Bir bankadan çektiğim krediyi eşimin de hesabı olan bu bankaya aktardım. Bankaya yaklaşık 88 bin lira yatırdık. İlerleyen dönemde de zaten bu parayı çektik." diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, evinde ve üzerinde FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ismi bulunan müzik CD'si hakkındaki sorusuna karşılık Küçükbayrak, bu CD'yi kentteki bir alışveriş merkezinde müziğin kulağına hoş gelmesi nedeniyle aldığını ifade ederek, "CD'de Fetullah Gülen'in şiirleri Avrupalı sanatçılar tarafından İngilizce olarak seslendirilmiş. Bunu sonradan fark ettim. Müzik kulağa hoş geldiği için almıştım." cevabını verdi.

Küçükbayrak, mahkeme heyeti tarafından CD üzerinde bulunan Fetullah Gülen isminin karalanmış olduğunun hatırlatılması üzerine, "Gülen isminin toplumda iyi şekilde anılmaması üzerine ismini karalamıştım. CD'yi atmak üzere yanıma almıştım ama sonradan atmayı unutmuşum. Çantalarımdan birinde kalmış. Polis ekipleri CD'yi bulduğunda atmayı unuttuğumu anladım." diye konuştu.

- "Araç almak için başka bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdım"

Adem Deniz Kurt ise duruşma salonunda avukatı olmadığı için ifade vermeyeceğini belirtti.

Arif Duran da örgütle ilgisinin olmadığını ileri sürerek, tıp fakültesinde kendisiyle iyi ilişkileri bulunmayan bazı yöneticilerin karalamak için üzerine iftira attığını savundu.

Duran, araç almak için başka bir bankadan kredi çekerek eşinin Bank Asya hesabına yatırdığını anlatarak, daha sonra bu parayı kayınbiraderinin düğünü için kayınpederine gönderdiğini söyledi.

Mahkeme heyetinin, FETÖ'nün Bolu'daki "tanınmış isimleri"nden Adnan Daylan ve örgütün şirketi olan Polat AŞ. ile neden sürekli telefon görüşmesi yaptığının sorulması üzerine Duran, "Çocuğum örgütün okulu olan Fatih Kolejine gidiyordu. Okul Polat AŞ. adına kayıtlıydı. Bu nedenle telefon görüşmesi yaptım. Adnan Daylan'ın çocuğuyla benim çocuğum aynı sınıftaydı onunla da bu nedenle görüştüğümü tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan A.E. hakkındaki iddiaları reddetti.

Duruşmaya, 10 sanığın dinlenilmesinin ardından yarın sabah devam edilmek üzere ara verildi.

- İddianame

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kemal Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl beşer aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede ayrıca 8'i firari, 30'u tutuklu, aralarında Hayri Coşkun'un da bulunduğu 37'si tutuksuz 75 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu arada, Hayri Coşkun'un Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) verdiği istifa dilekçesinin kabul edildiği öğrenildi.