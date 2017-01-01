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Futbol: TFF 1. Lig

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:17


Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Grbic (Dk. 69 Sercan Kaya), Berkay Samancı (Dk. 79 Leroy George), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 84 Waldison), Tiago, Pote

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar (Dk. 34 Yiğitcan Erdoğan), Dialiba (Dk. 64 Amutu), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, İrfan Başaran (Dk. 83 Murat Yıldırım), Eren Tozlu

Goller: Dk. 48 Pote (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 52 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 73 İrfan Başaran (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Caner Arıcı, Dk. 50 Azubuike, Dk. 76 Amutu, Dk. 90+2 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Grbic, Dk. 65 Servan Taştan, Dk. 86 Alican Karadağ (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Maçın son dakikalarında Adana Demirspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Sedat Sözlü'yü istifaya davet etti. Taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı. Olaylara, çevik kuvvet müdahale etti.

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