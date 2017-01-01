ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Baykal'a ait iş merkezindeki hırsızlık

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:21

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP Milletvekili Deniz Baykal'a ait iş merkezinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlılardan biri daha tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebizli Mahallesi'ndeki olaya ilişkin incelemede, 150 bin lira değerinde 5 bin 800 metre elektrik ve telefon kablosu, 500 priz, 200 elektrik anahtarı, 16 panonun çalınmasıyla ilgili aranan ikinci şüpheli A.Ö. (42) Yenimahalle civarında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baykal'a ait Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki 3 katlı iş merkezi inşaatına 4 gün önce giren zanlılar, elektrik ve su tesisatı ile asansörlere ait elektronik aksam ve bakır kabloları alarak kaçmıştı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen iki zanlıdan biri olan V.A. (28) yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Her kulübe Vagner Love gibi bir futbolcu lazım&quot;
YEREL

"HER KULÜBE VAGNER LOVE GİBİ BİR FUTBOLCU LAZIM"
Özge bebeğe protez takılacak
YEREL

ÖZGE BEBEĞE PROTEZ TAKILACAK
Bahçeli 17 Mayıs'ta Alanya'da
YEREL

BAHÇELİ 17 MAYIS'TA ALANYA'DA
Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi
YEREL

BAŞKAN YÜCEL'DEN AVSALLAR HALKINA İMAR PLANI MÜJDESİ
Tenis: 12. Türkiye Senyör Takımlar Şampiyonası
YEREL

TENİS: 12. TÜRKİYE SENYÖR TAKIMLAR ŞAMPİYONASI
Türel: &quot;30'un üzerinde kavşakta düzenleme yapıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "30'UN ÜZERİNDE KAVŞAKTA DÜZENLEME YAPIYORUZ"
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
YEREL

AÇIK HAVA TİYATROSU İHALEYE ÇIKARILDI
Minik Özge için hukuki süreç başlıyor
YEREL

MİNİK ÖZGE İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR
Antalya'daki alkol düzenlemesi
YEREL

ANTALYA'DAKİ ALKOL DÜZENLEMESİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Antalya'da fuhuş operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FUHUŞ OPERASYONU
ENFEST başlıyor
YEREL

ENFEST BAŞLIYOR
&quot;Alkol gözlüğü&quot; ile penaltı atışı
YEREL

"ALKOL GÖZLÜĞÜ" İLE PENALTI ATIŞI

Antalya'da Yılın Ebeleri seçildi
YEREL

ANTALYA'DA YILIN EBELERİ SEÇİLDİ
Özge bebek, Ömer Özkan ile buluştu
YEREL

ÖZGE BEBEK, ÖMER ÖZKAN İLE BULUŞTU
Antalya'da kruvaziyer turist trafiği
YEREL

ANTALYA'DA KRUVAZİYER TURİST TRAFİĞİ
Başkan Uysal, MURGEM öğrencileri ile buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, MURGEM ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU
Başkan Uysal: &quot;Geleceğimize yatırım yapıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ"
Kepezliler 8 ünlü şairi andı
YEREL

KEPEZLİLER 8 ÜNLÜ ŞAİRİ ANDI
Alanya Gedevet yaylasına sıcak asfalt
YEREL

ALANYA GEDEVET YAYLASINA SICAK ASFALT
Döşemealtı Mesire Alanları on binlerce insana ev sahipliği yaptı
YEREL

DÖŞEMEALTI MESİRE ALANLARI ON BİNLERCE İNSANA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'na rekor katılım
YEREL

KONYAALTI MUTLU ÇOCUK FUARI'NA REKOR KATILIM
Masa Dağı'na 17 kilometrelik yeni yol
YEREL

MASA DAĞI'NA 17 KİLOMETRELİK YENİ YOL
Kumluca 'da uçurtma festivali
YEREL

KUMLUCA 'DA UÇURTMA FESTİVALİ
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...