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HDP Milletvekili Konca hakkında yakalama kararı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:25

BATMAN (AA) - Batman'da, terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan ve savcılıkça tahliyesine itirazda bulunulan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesi üzerine savcılık tarafından itirazda bulunuldu.

İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Konca hakkında yakalama kararı verdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkemece hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.

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