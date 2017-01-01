Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonları

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VAN (AA) - Van ve Hakkari'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı, hakkında arama kararı bulunan 6 kişi de yakalandı.

Van'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü 180 polisten oluşan ekiplerle, çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı arama ve kontrollerde 455 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, 60 iş yeri ve 12 ikamette de arama yaptı.

Aramalar sırasında 12 gram esrar, 5 gram eroin, 24 adet sentetik hap, 32 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınırken, haklarında arama kararı bulunan 5 kişi de yakalandı.

- Hakkari

Hakkari'de de Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlüklerinde görevli 500 polisle asayiş uygulaması yapıldı.

Çarşı merkezi ve caddelerde 900 kişinin GBT sorgulamasını yapan polisler, 150 araçta arama yaptı.

Uygulama sonucu 7 bin paket gümrük kaçağı sigara, 300 kilogram kaçak çay ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de gözaltına alındı.