ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayıp 2 kişinin cesedi toprağa gömülü halde bulundu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:57

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 gündür kendilerinden haber alınamayan 2 kişinin cesedi toprağa gömülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, değişik suçlardan çok sayıda sabıkaları bulunan Osman Çıtır (38) ile Ünal Ergün'den (23) 2 gündür haber alamayan yakınları, polisi arayarak kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan güvenlik güçleri, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında Osman Çıtır'a ait otomobili terk edilmiş halde buldu. Bunun üzerine Çıtır ve Ergün'e ulaşmak için bölgede arama yapan ekiplere köylüler de destek verdi. Ekipler, çalışmalara katılan köylülerden Ö.S'yi, hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.

- Öldürüp gömdüğünü itiraf etti

Sorgulanmak üzere karakola götürülen Ö.S. bir süre sonra Çıtır ve Ergün'ü öldürdüğünü, daha sonra köye 2 kilometre mesafedeki bir yerde toprağa gömdüğünü itiraf etti. Cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediğini söyleyen Ö.S, Çıtır ve Ergün ile köy yakınlarında buluştuklarını bu sırada aralarında tartışma yaşandığını, cinayetleri odun ve tabancayla kullanarak işlediğini söyledi.

- Cesetler iş makinesiyle çıkartıldı

Ö.S'nin itirafının ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının gözetiminde arazide iş makinesiyle kazı yapıldı. Yaklaşık 2 metrelik çukurda Çıtır ve Ergün'e ait cesetler bulundu.

Buradan çıkarılan cesetler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu sırada Ergün ve Çıtır'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İLGİLİ HABERLER
Uşaklı minikler gelecek için fidan dikti
YEREL

UŞAKLI MİNİKLER GELECEK İÇİN FİDAN DİKTİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
İsmetpaşa'ya bisiklet ve motosikletle girenlere ceza yağdı
YEREL

İSMETPAŞA'YA BİSİKLET VE MOTOSİKLETLE GİRENLERE CEZA YAĞDI
Uşak' ta Türk gelenekleri yaşatıldı
YEREL

UŞAK' TA TÜRK GELENEKLERİ YAŞATILDI
Uşak kötü gün dostu hemşireleri unutmadı
YEREL

UŞAK KÖTÜ GÜN DOSTU HEMŞİRELERİ UNUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte ünlülerin şöhret yolculuğu
FİSKOS

12 YIL ÖNCE FİGÜRANDI, ŞİMDİ İSE HERKES ONU KONUŞUYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 Bir zamanlar Drogba'ya sarılıyordu! Nereden nereye...