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SAÜ'de Azerbaycan Kültür Programı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:13

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) "Azerbaycan Kültür Programı" kapsamında "Tek Millet İki Devlet" etkinliği düzenlendi.

Değişim ile Gelişen Üniversiteli Öğrenciler Topluluğunca, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan'dan gelerek üniversitede öğrenim gören öğrenciler tarafından, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak kültür değerleri, müzik, şiir, dans ve sahne şovları sahnelendi.

Programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitede Asya, Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika'dan misafir öğrencilerin olduğunu söyledi.

Bunlar içinde çok yakın ilişkilerin olduğu Azerbaycanlı öğrencilerin ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Elmas, "Azerbaycan kalkınmaya, gelişmeye ve dünyayla bütünleşmeye önem veren bir ülke. Sadece Azerbaycan değil, ortak noktamızın olduğu birçok yer var. İki ülkenin kaybettiği değerleri tanımaları çok önemli. Sizin ve bizim kaybettiklerimiz var ama bu değerleri ortaya çıkaran birçok çalışma yapıyoruz. Ne kadar iyi mezun yetiştirebilirsek, iki ülke için en hayırlı işi yapmış oluruz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Program çeşitli sunum ve etkinliklerle sona erdi.

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