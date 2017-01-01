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Futbol: Spor Toto Süper Lig

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:16


Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Gençerler, İbrahim Bozbey

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko (Dk. 58 Lazarevic), Skulason, Ceyhun Gülselam, Tanase (Dk. 80 Gaman), Zec, Seleznov (Dk. 75 Yatabare)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven (Dk. 88 Muhammed Bayır), Regattin (Dk. 75 Rusescu), Ndiaye, Umar, Bifouma, Webo

Gol: Dk. 64 Seleznov (Penaltıdan) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ceyhun Gülselam, Dk. 52 Dany, Dk. 70 Papp, Dk. 90+2 Skulason (Kardemir Karabükspor), Dk. 64 Bifouma, Dk. 90+2 Rusescu (Osmanlıspor)


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti.

61. dakikada Kardemir Karabükspor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Seleznov, pasını Lazarevic'e verdi. Bu oyuncunun caza sahasından vuruşunda, top auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi takımda Lazarevic, ceza sahasında Vrsajevic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa penaltı noktasını gösterdi. 64. dakikada penaltıda topun başına geçen Seleznov, meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

69. dakikada Kardemir Karabükspor ceza sahasında yaşanan karambolde Ceyhun Gülselam'ın uzaklaştırmak istediği top, Umar'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, rakibinden sıyrılarak kaleye vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

74. dakikada Osmanlıspor'un gelişen atağında, Regattin ceza yayı üzerinden kaleye vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

77. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Papp topu ceza sahasındaki Zec'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma, Kardemir Karabükspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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