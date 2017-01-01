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Tokat'ta kavga: 1'i polis 2 yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:52
Tokat'ta kavga: 1'i polis 2 yaralı

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gazi Bulvarı üzerindeki taksi durağına gelen Gökhan Y. (23) ile Erdi G. (26) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinin kırılan camları Gökhan Y'nin kolunu yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalıştı. Bu sırada polis memurlarından Hüseyin Harman kolundan ve bacağından yaralandı.

Yaralanan 1'i polis 2 kişi 112 Acil Servis ambulanslarıyla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili Gökhan Y, Erdi G. ve Sündüz G.'yi (47) gözaltına aldı.

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