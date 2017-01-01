GÜNCELLEME - Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

SİVAS (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Sivas'ta gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Levent A, Mehmet U, Bülent Ç, Zeki Y, Kaya Mehmet Ş, Alper Y, Mustafa U, Ahmet M, Mehmet Hanifi K. ve Emrah D. tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Sivas'ta 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.