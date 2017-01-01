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Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:16
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde yapılan 2 aşamalı narkotik operasyonu kapsamında Sivas'ta bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştilen operasyonun birinci aşamasında, 11 şüphelinin kullandığı 11 ikamet ve 4 iş yerine operasyon düzenlendi.

15 ekip ve 55 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda bir miktar esrar, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, taşınması ve bulundurulması yasak bir sustalı bıçak, 2 pala ve bir orak ele geçirildi.

Ekipler 2 kişi hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, 3 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından işlem yaptı.

Operasyonun ikinci aşamasında 134 personelden oluşan 14 ekiple, 18 ayrı noktada eş zamanlı yapılan uygulamada 503 kişi, 74 araç sorgulandı.

Uygulamada bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 14 fişek, bir sustalı bıçak ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

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