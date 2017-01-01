Edirne'de uyuşturucu operasyonu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar doğrultusunda, kimliği tespit edilen bazı kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda 187 gram bonzai, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 675 lira, kuru sıkı tabanca ile 20 adet cinsel gücü arttırıcı olduğu ileri sürülen hap ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.F ve H.Y, tutuklanırken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 noktada huzur operasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda kişinin kimliğinin kontrol edildiği uygulamada, 169 araç ve 27 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda el yapımı tabanca, 3 av tüfeği, 9 fişek bulundu.



