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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da lastiği patlayan yolcu uçağı 8 saat rötar yaptı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:36

ŞANLIURFA (AA) - Bir havayolu şirketine ait Şanlıurfa-İstanbul seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması sonucu yaklaşık 8 saat rötar yaptı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, saat 14.15'te GAP Havalimanı'ndan uçuş için hareket etti. Henüz hızlanmadan pistteki çakıl taşına çarpan uçağın sağ lastiği patladı.

Bunun üzerine aprona yanaşan uçak, yolcular indirildikten sonra teknik bakıma alındı.

İstanbul'dan özel bir ekibin gelerek yeni teker taktığı uçak, 7 buçuk saat süren bakımın ardından uçuşa hazır hale getirildi.

Yapılan teknik kontrolün ardından havalanan uçak, seferini 8 saat rötarlı gerçekleştirdi.

Bazı yolcular, gecikme nedeniyle duruma tepki gösterdi.

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