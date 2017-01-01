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Piyanist Tuluyhan Uğurlu Trabzon'da konser verdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:48

TRABZON (AA) - Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Trabzon'da konser verdi.

Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın organizasyonunda kente gelen Uğurlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya geldi.

Piyano resitali veren Uğurlu, davetlilerden büyük alkış aldı.

Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da 6. kez konser verdiğini söyledi. Trabzon'un, konser vermekten huzur ve mutluluk duyduğu bir kent olduğunu belirten Uğurlu, "Benim için ayrıcalıklı bir şehir. Mimar Sinan'ın eserleri, vakfın önemi ve topluma kattığı değeri anlatmak için bir eser seslendireceğim. Daha önce hem yurt dışında hem de birçok şehirde bu eseri seslendirmiştim." diye konuştu.

Annesinin memleketi Trabzon'a geldiğinde farklı duygular içerisinde olduğunu dile getiren başarılı müzisyen, "Bu hafta sonu Anneler Günü. Rahmetli annem beni görse çok mutlu olurdu." dedi.

Konser bitiminde Vakıflar Bölge Müdürü İsmet Çalık ve İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Yaylalı, Uğurlu'ya plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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