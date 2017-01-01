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Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:53
Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orta Cami Mahallesi'ndeki bir parkta bir araya gelen eski iş ortakları Ayhan Demiralp (27) ve Yalçın Gürler (31) alacak verecek meselesiyle ilgili tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demiralp, yanında getirdiği tabanca ile eski ortağına ateş etti.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden Gürler, 112 Acil Servis ekiplerince olay yeri yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gürler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Demiralp'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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