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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 00:59

BURSA (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 77 şüpheliden 68'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 77'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bursa'da 28, Kütahya'da 11, Eskişehir'de 16, Yalova'da 2, Çanakkale'de 4, Bilecik'te ise 7 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, Bursa'da 66, Balıkesir'de 26, Eskişehir'de 20, Kütahya'da 11, Bilecik'te 8, Çanakkale'de 4, Yalova'da da 5 olmak üzere 140 şüpheli 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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