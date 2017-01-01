ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 01:06

AYDIN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şüphelilerden 9'u daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 81 ilde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyon kapsamında Aydın'da gözaltına alınan 9 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.

Bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.

Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla 26 Nisan'da yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın'da polis tarafından 24 kişi gözaltına alınmış, bu şüphelilerden 15'i 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Söke'de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL

SÖKE'DE KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Okulun tribün korkulukları yıkıldı: 5 öğrenci yaralı
YEREL

OKULUN TRİBÜN KORKULUKLARI YIKILDI: 5 ÖĞRENCİ YARALI
Spor salonunun demir korkuluğu kırıldı: 5 öğrenci yaralı
YEREL

SPOR SALONUNUN DEMİR KORKULUĞU KIRILDI: 5 ÖĞRENCİ YARALI
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Trafik Haftası mesajı
YEREL

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI ÜMMET AKIN'IN TRAFİK HAFTASI MESAJI
Germencik'te 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı
YEREL

GERMENCİK'TE 2. KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞTAYI
Kendisine hakaret eden kocasını bıçakladı
YEREL

KENDİSİNE HAKARET EDEN KOCASINI BIÇAKLADI
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Söke'de Ağaçlı Edebiyat Şöleni
YEREL

SÖKE'DE AĞAÇLI EDEBİYAT ŞÖLENİ
Kuşadası'nda depreme canlı yayında yakalandı
YEREL

KUŞADASI'NDA DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI
Karpuzlu köprülerine kavuştu
YEREL

KARPUZLU KÖPRÜLERİNE KAVUŞTU
Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

AYDIN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Engelli sporculardan Başkan Özakcan'a ziyaret
YEREL

ENGELLİ SPORCULARDAN BAŞKAN ÖZAKCAN'A ZİYARET
Yapılandırılan borçlar için 2. taksit uyarısı
YEREL

YAPILANDIRILAN BORÇLAR İÇİN 2. TAKSİT UYARISI
Sanayi üretimi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı
YEREL

SANAYİ ÜRETİMİ MART'TA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,3 ARTTI
TARSİM kurumsal mimari ile yeniden dönüşüyor
YEREL

TARSİM KURUMSAL MİMARİ İLE YENİDEN DÖNÜŞÜYOR
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın basının yasa boğan kaza
YEREL

AYDIN BASININ YASA BOĞAN KAZA
Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Türk Çiftçisi 14 Mayıs'ta Ankara'da toplanıyor
YEREL

TÜRK ÇİFTÇİSİ 14 MAYIS'TA ANKARA'DA TOPLANIYOR
İki asırlık ibrik Aydın Ustanın elinde yeniden hayat buldu
YEREL

İKİ ASIRLIK İBRİK AYDIN USTANIN ELİNDE YENİDEN HAYAT BULDU
Didim MHP'de Aşkar dönemi
YEREL

DİDİM MHP'DE AŞKAR DÖNEMİ
Didim Belediyesinin mahalle yatırımları sürüyor
YEREL

DİDİM BELEDİYESİNİN MAHALLE YATIRIMLARI SÜRÜYOR
Algün; &quot;Alamayacağı parayı silen esnafın borcu silinsin&quot;
YEREL

ALGÜN; "ALAMAYACAĞI PARAYI SİLEN ESNAFIN BORCU SİLİNSİN"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de ilk kez fasülye görünümlü afyon sakızı yakalandı!
GÜNDEM

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAKALANDI!

 1
  • 2 Muharrem İnce'den genel başkanlık için adaylık açıklaması
  • 3 "Aziz Yıldırım'ın spor alanlarına girmesi tehlikeli"
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)