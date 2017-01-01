Iğdır'da terör örgütü operasyonu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen PKK terör örgütü operasyonunda, HDP Iğdır İl Başkanı Hasan Safa'nın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sabah saatlerinde PKK terör örgütüne yönelik farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında HDP Iğdır İl Başkanı Hasan Safa, futbolcu M.S. ve eski belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürülürken, operasyonda bir silah ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.