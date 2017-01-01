Konya'da uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Ilgın'a uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Ilgın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şubesi ekipleri, plakası belirlenen aracı Afyonkarahisar-Konya karayolunda durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından Mecidiye Mahallesi'nde aracın önü kesilerek durduruldu. Araçtaki, A.M, O.K. ve E.P. gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramada, 2 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.