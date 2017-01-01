"Şüphelenseydim, engellemek için elimden geleni yapardım"

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ADANA (AA) - Adana'da emekli vali eniştesi ile 2 halası ve 2 kuzenini tabancayla öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son veren medikal firması ortağı Denizhan Dener'in sevgilisi Hanım Kaya, olay öncesi ve sonrası yaşadıklarını anlattı.

Kaya, avukatıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dener'le 6 yıl önce ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştığını, hiçbir sorunlarının da olmadığını söyledi.

Yaşanan olayı sevgilisine kimsenin yakıştırmadığını belirten Kaya, Dener'in 13 yaşındayken kalp krizinden babasını, 5 yıl sonra da kanserden annesini kaybettiğini aktardı.

Dener'in ailesini kaybetmesinin ardından halasıyla yaşadığını kendisine anlattığını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Kuzeniyle medikal şirketi vardı. Antakya'da yaşıyordu. Antakya'dan Adana'ya 2 haftada bir geliyordu. 4-5 gün kalıyordu. Günlerimiz gayet güzel geçiyordu. Yaşam tarzı maddi yönden çok iyiydi. 'Onun gibi bir insan nasıl böyle bir şey yapar?' diye şok içindeyiz. Olay sonrası toplumda istenmeyen gelin adayı olarak anılmak beni çok üzdü. Birbirimizin ailelerini dahi tanımıyorduk. Ailelerimiz de birbirlerini tanımıyordu. Daha tanışma olayı bile olmamıştı ki isteme olayı olsun."

Kaya, geçen yıl evlenmeye karar verdiklerini vurgulayarak "Geçen yıl evlenecektik olmadı. Annem rahatsızlığı nedeniyle kemoterapi görüyordu. Bu yüzden Denizhan 'Ben de annemi bu hastalıktan kaybettim. Şimdi söylenmez, iyileşsin bekleyelim. 5 sene bekledik, bir sene daha beklesek olur' dedi. Evlenmeyi bu yıla erteledik. Ben onu sevdiğimden ve sevildiğimden eminim." dedi.

- Kıyafet alması için para göndermiş

Dener'in yaşanan olayla ilgili önceden kendisine hiçbir şey söylemediğini anlatan Kaya, şunları söyledi:

"Küçücük bir şeyden şüphelenseydim sorardım, engellemek için elimden gelen her şeyi yapardım. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Antakya'dan Adana'ya geldiğinden bile haberim yoktu. Bu yıl evlenecektik. 'Bu ayın 25-30'un da istemeye geleceğiz, ondan önce aileler tanışsın sıcak ortam oluşsun.' diyordu. Haber bekliyordum. 'Ne zaman tanışacak bizimkiler?' dediğimde, 'Eniştem ve halamla Adana'ya geleceğiz.' diye geçiştirdi. Meğerse Adana'daymış haberim yok. Arkadaşlarımla kahve içiyordum. Beni aradı. Yorgun gibi geliyordu sesi. Ne oldu dediğimde, 'Halamlar yaşlı olduğu için çok ilgileniyoruz.' dedi. Ben 'Fazla kendini yorma tanışma, isteme işleri bitsin dinlenirsin.' dedim. Yarım saat geçti. Bana 'Ayın sonunda istemeye geldiğimizde kıyafet alman için para göndereceğim' dedi. 'Ne acelesi var, 1-2 güne geleceksin, paraya ihtiyacım yok.' dedim. 'Kapıcı seni bekliyor.' deyip emrivaki yapınca parayı almak zorunda kaldım."

- "Veda eder gibi konuştu"

Dener'in kendisini en son 19.20'de aradığını ve "Halamlar birkaç gün burada. Seninle ilgilenemedim, seni biraz üzdüm kusura bakma, seni seviyorum, kendine iyi bak." dedikten sonra telefonu kapattığını ifade eden Kaya, "Sen niye veda eder gibi konuşuyorsun, demeye kalmadı telefonu yüzüme kapattım. Ulaşamayınca mesaj attım. 'Niye böyle konuşuyorsun, niye böyle yapıyorsun, benimle veda eder gibi konuşuyorsun, sen benim yerimde olsan nasıl tepki gösterirsin?' mesajlarım iletilmedi. Şüphelendim, içime bir korku girdi. Ailesinden arayıp soracağım kimse de yoktu." dedi.

Kaya, tanıdıkları ortak bir taksiciden Dener'in Adana'da olduğunu öğrendiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Taksiciye 'Deniz buradaysa gel beni al, zile basar aşağıya çağırırım' dedim. Taksiden iner inmez polislerle karşılaştım. Polislere 'Niye geldiniz?' diye sordum. Denizhan Dener'in dairesinden silah sesleri geldiğini, kapıya vurduklarını kimsenin açmadığını, açmak için savcılıktan izin beklediklerini söylediler. Ben de Denizhan'ın kız arkadaşı olduğumu söyledim. Arabası da oradaydı. Ben de onun için korktum. Kendimden geçmişim. Annemleri aradım yanımda olmalarını istedim. Kapının açılması bir süre sürdü. İçeriden cesetler çıktı. Polisler beni götürüp ifademi aldı. Denizhan, kesinlikle kavgacı biri değildi. Bir günden bir güne kavgasına, küçücük tartışmasına şahit olmadım. Bunu yapabilecek bir kimse değildi. Neden böyle bir şey yaptığına anlam veremiyorum. Bana 'Ailemle ilgili maddi ve manevi şu meselem oldu, kızdım kavga ettim.' gibi bir şey demedi. Aksine halasıyla iyi bir hayatı olduğunu, çok sevdiğini, kendisi ile ilgilendiklerini, içli dışlı olduklarını söyledi. Psikolojisi iyiydi."

Kaya, sevgilisinin ailesinden 5 kişiyi öldürdükten sonra canına kıyması üzerine psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek "Şu anda psikolojim çok kötü. 3-4 gündür ne yemek yedim ne su içtim. İyi bir psikolojik tedavi görmeyi düşünüyorum. Sürekli rüyama giriyor. Arkası dönük yürürken ben de onun peşinden gidiyorum." dedi.

Dener'in cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedilmesine razı olmadıklarını anlatan Kaya, cenazeyi arkadaşlarıyla toprağa verdiklerini belirtti.

Avukat Mustafa Ferit Açıkgöz de olay sonrası emniyet müdürlüğünde Kaya'nın bilgisine başvurulduğunu belirtti.

Açıkgöz, olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü, bu süreçte müvekkilinin söylemediği sözlerin sürekli basında yer almasından mağdur duruma düştüğünü kaydetti.

Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde Denizhan Dener, 3 Mayıs'ta eniştesi emekli Vali İsmet Metin (76), halası Nurşen Metin (68), diğer halası Gönül Cengiz (66) ile kuzenleri Senem Metin (41) ve Suphi Cumhur Cengiz'i (38) tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etmişti.