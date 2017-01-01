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FETÖ şüphelisi firari öğretmen çift yakalandı

09 Mayıs 2017 Salı, 10:03

TOKAT (AA) - Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan öğretmen çift, Ankara'da yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan örgüte ait ilkokulda öğretmenlik yapan F.B ile kocası C.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çiftin Ankara'da bir akrabasının evinde olduğunu belirleyen ekipler F.B ve C.B'yi bu ilde gözaltına alarak Tokat'a getirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan F.B'nin FETÖ'nün sözde "il abla yardımcısı" olduğu, C.B'nin ise bir süre Tokat'ta örgütün sözde "askerlerden sorumlu imamlığını" yaptığı öne sürüldü.

Ayrıca çiftin örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu öğrenildi.

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