Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Tekirdağ'da gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye gönderilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 12 şüpheliden 11'i tutuklandı, bir kişi ise etkin pişmanlık hükmünden faydalandırılarak serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, 26 Nisan'da Tekirdağ'da 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 12 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalama kararı çıkarılan kişilerden 9'unun daha önce tutuklandığı, diğer 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.