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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu

09 Mayıs 2017 Salı, 10:26

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da, otomobillerinde 50 uyuşturucu hap ile 3 gram bonzai ele geçirilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Lüleburgaz'a uyuşturucu madde getirileceği öğrenilen otomobili takibe aldı.

Jandarma ekipleri, Lüleburgaz'da Z.S'nin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Aracın torpido bölümünde 50 uyuşturucu hap ile 3 gram bonzai bulundu. Sürücü Z.S. ile araçtaki H.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.S. tutuklandı.

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